Мустафаєв: Після приходу Ротаня дисципліна в Олександрії стала жорсткішою

Півзахисник Олександрії розповів про зміни, які запровадив новий головний тренер

Джерело - FanDay.

Наставник Олександрії Руслан Ротань запровадив більш жорсткішу дисципліну в новому клубі.

Про це розповів півзахисник команди Еміль Мустафаєв.

"Руслан Петрович може жорстко висловитись, якщо йому щось не сподобалося. Але це тільки нам на користь, він же не зі зла це говорить, а просто хоче, щоб ми діяли краще. Дисципліна стала жорсткішою, звичайно. Є пункти штрафів, абсолютно елементарні речі".

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"Не можна в робочий час говорити по телефону, є санкції за жовті та червоні картки, неспортивну поведінку. З приходом Руслана Петровича щодо цього все стало суворіше. Але це добре, це правильно", - сказав Мустафаєв.

Напередодні Ротань назвав склад молодіжної збірної України для підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21).

Також, тренерський штаб збірної України на чолі з Ротанем визначився зі списком гравців на березневий збір.