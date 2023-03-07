Ротань назвав склад молодіжної збірної України на матчі з Данією та Італією

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився зі списком із 26-ти гравців, викликаних на березневий збір для підготовки до фінального турніру Євро-2023 (U-21).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Ростислав Лях, Віталій Роман, Роман Дідик (усі - Рух Львів), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Крістіан Біловар (АЕЛ, Кіпр), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва - Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія).

Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко (обидва - Дніпро-1 Дніпро), Володимир Бражко, Максим Хлань (обидва - Зоря Луганськ), Микола Михайленко (Олександрія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва - Шахтар Донецьк), Максим Брагару (Чорноморець Одеса).

Нападники: Богдан В’юнник (Грацер, Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ), Микола Кухаревич (Гіберніан, Шотландія).

Також керманич синьо-жовтих визначив резерв збірної, до якого ввійшли 13 виконавців. У разі можливих ушкоджень футболісти з резервного списку можуть поповнити основну групу.

Резервний список:

Воротар: Денис Твардовський (Шахтар Донецьк).

Польові гравці: Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Антон Боль, Максим Дячук, Назар Волошин, Владислав Супряга (усі - Динамо Київ), Мар’ян Фарина (Шахтар Донецьк), Андрій Булеза (Минай), Марко Сапуга (Рух Львів), Вікентій Волошин (Олександрія), Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан), Максим Кучерявий (Фалкірк, Шотландія).

Молодіжна збірна України під час НТЗ, що проходитиме з 20-го до 27 березня, проведе два спаринги. 24 березня в Туреччині підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з молодіжною збірною Данії. 27-го числа синьо-жовті на Апеннінах зіграють проти команди Італії. Місцем проведення зустрічі буде стадіон Оресте Гранніло в місті Реджо-ді-Калабрія.

Цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21). Загалом у форумі, що проходитиме в період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії, братимуть участь 16 команд. За підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня минулого року в Бухаресті, синьо-жовті потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Відзначимо, що Ротань нині також виконує обов'язки головного тренера збірної України. Нещодавно він визначився із заявкою на матч з Англією.