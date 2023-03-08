Головне
Баварія - ПСЖ 0:0. ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:58 1167
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:26 904
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 20:17 2174
Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно
Сьогодні 19:54 624
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 19:50 499
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
Сьогодні 14:15 1442
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 12:32 2536
Підтримай Шахтар у вирішальних матчах Ліги Європи на Volia TV
Сьогодні 11:55 220
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 11:53 22405 2
Костюк зіграє з Петерсон, Ястремська - з Бондар, Цуренко - зі Чжу Лінь у першому колі WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:34 946
Прямі трансляції

Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні 20:17 2174 0
Матч відбудеться у четвер, 9 березня
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар зіграє з Феєнордом.

Підключитися до Мегого

Матч відбудеться у четвер, 9 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo. Слідкуйте за матчем Шахтаря на нашому сайті в текстовій онлайн-трансляції.

В 1/16 фіналу "гірники" за сумою двох матчів вибили з турніру французький Ренн. Вдома підопічні Йовічевича здобули мінімальну перемогу (2:1), основний час матчу-відповіді завершився перемогою господарів (1:0), у додатковий час суперники обмінялися голами, а в серії пенальті вправнішими виявились футболісти Шахтаря.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика Ф'юрі відхилив угоду, яку пропонувала команда Усика 2983 5
Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка Гашек про Костюк: Мені дуже подобається ця жінка 4356
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 22405 2
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 5289
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля 9740
Буряк: Я шокований рішенням Петракова Буряк: Я шокований рішенням Петракова 3872
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10266 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3900
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19092
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8719
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16939
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13617 6