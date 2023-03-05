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Зоря здійснила неймовірний камбек у матчі з Ворсклою

Сьогодні 15:02 176 0
Полтавська команда у меншості програла Зорі
Зоря здійснила неймовірний камбек у матчі з Ворсклою
#Ворскла, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла не лише втратила перемогу над Зорею, а й зазнала поразки. 

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь луганської команди. Сефері оформив дубль у перші 16 хвилин матчу. У другому таймі Бражко відновив інтригу у матчі, скоротивши відставання у рахунку до мінімуму. На 72-ій хвилині Ворскла залишилася у меншості - червону картку отримав Рамірес. А у компенсовані хвилини зустрічі гравці Зорі не лише зрівняли рахунок, але й вирвали перемогу. Спочатку відзначився Русин, а потім Бражко реалізував пенальті.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 5 березня

Ворскла - Зоря 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Сефері, 2:0 - 16 Сефері (пен), 2:1 - 57 Бражко, 2:2 - 90+1 Русин, 2:3 - 90+3 Бражко (пен)

Ворскла: Ісенко, Пердута, Чеснаков, Рамірес, Скляр, Павлюк, Юрченко (Яворський 74), Феліпе, Лопес (Хрипчук 63), Сефері, Степанюк

Зоря: Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Вантух, Мишньов (Погорілий 78), Бражко, Антюх (Хлань 53), Булеца, Русин (Хахльов 90+5), Нагнойний (Герреро 46)

Попередження: Скляр 33, Рамірес 64, Ісенко 86 - Вантух 13, Сапутін 15, Імереков 20, ван Леувен 21, Булеца 27

Вилучення: Рамірес 72 (друга жовта)

Раніше Металіст поступився Руху у 16 турі УПЛ.

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