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Металіст поступився Руху у 16 турі УПЛ

Сьогодні 14:54 160 0
Карабін забив переможний гол у матчі
Металіст поступився Руху у 16 турі УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
#Металіст, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги львівський Рух здобув перемогу над харківським Металістом. 

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Руху. У складі львівського клубу голами відзначилися Климчук та Карабін - у Металіста - Панасенко.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 5 березня

Металіст - Рух 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Климчук, 1:1 - 49 Панасенко, 1:2 - 77 Карабін

Металіст: Данило Єрмолов, Олександр Мізюк, Андрій Ралюченко, Максим Прядун, Владислав Наумець (Максим Багачанський 84), Єгор Картушов, Богдан Бойчук, Мішелс Самуел (Дмитро Коркішко 46), Богдан Порох, Юрій Романюк (Паті Алондо 73), Алекс Чідомере (Сергій Панасенко 46)

Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Уів Соломон-Отабор, Мар'ян Мисик (Віталій Роман 80), Фабрісіо Альваренга (Остап Притула 80), Олег Веремієнко (Богдан Слюбик 52), Роман Дідик, Таллес Бренер (Ярослав Карабін 66), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Денис Слюсар

Попередження: Олег Веремієнко 11, Юрій Климчук 65, Фабрісіо Альваренга 79

Раніше Металіст підписав вихованця Динамо.

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