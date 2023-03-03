Захиснику ПСЖ Хакімі висунули звинувачення у зґвалтуванні

Гравець був поміщений під судовий нагляд

Джерело - RMC Sport.

Прокуратура французького Нантера звинуватила захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі у зґвалтуванні.

Про це повідомляє RMC Sport.

24-річний Хакімі був заслуханий слідчими у четвер, потім суддя-слідчий висунув звинувачення. Гравець був поміщений під судовий нагляд.

Йому заборонено контактувати з дівчиною, яка звинуватила його у злочині, але він може залишати територію Франції.

26 лютого 24-річна дівчина прийшла в поліцію та заявила, що її зґвалтував Хакімі. Але вона відмовилася подавати офіційну заяву, сказала, що хотіла лише заявити про цей випадок.

Поліцейський, з яким вона розмовляла, звернувся до керівництва, про справу дізналися в прокуратурі, яка виявила інтерес до неї.

Нагадаємо, дружина Хакімі ініціювала розлучення з футболістом.