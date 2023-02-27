Зірку ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні

Джерело - leparisien.fr.
Захисника ПСЖ та збірної Марокко Ашрафа Хакімі звинуватили у зґвалтуванні.
Про це повідомляє Le Parisien.
У суботу, 26 січня, до будинку Хакімі під'їхала молода дівчина. Вона дісталася туди на таксі, викликаному гравцем.
За словами жінки, Ашраф почав цілувати її в губи та груди, знімати з неї одяг, а також здійснив проникнення пальцями, попри протести з її боку. Пізніше дівчині вдалося відштовхнути Хакімі та викликати друга, який приїхав і забрав її. У неділю вона повідомила про інцидент поліції.
Наразі формальних звинувачень на адресу Хакімі не висунуто.
Нагадаємо, ПСЖ може підписати Салаха.