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Дружина Хакімі ініціювала розлучення з футболістом

Сьогодні 22:29 116 0
Дружина Хакімі ініціювала розлучення з футболістом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Хакімі

Джерело - tribuna.com.

Актриса Хіба Абрук вирішила розірвати шлюб з захисником ПСЖ Ашрафом Хакімі, якого нещодавно було звинувачено у зґвалтуванні.

Про це повідомляє El Cierre Digital.

За інформацією джерела, криза у стосунках подружжя наступила ще декілька тижнів тому, після чого розпочався сам процес розлучення.

Інформація щодо обвинувачення Хакімі у зґвалтуванні не стала першочерговою причиною розлучення. Абрук знаходилися разом з двома дітьми у Дубаї 25 лютого, коли, ймовірно, був скоєний злочин.

Раніше повідомлялося, що зірку ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні.

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