Дружина Хакімі ініціювала розлучення з футболістом

Актриса Хіба Абрук вирішила розірвати шлюб з захисником ПСЖ Ашрафом Хакімі, якого нещодавно було звинувачено у зґвалтуванні.

Про це повідомляє El Cierre Digital.

За інформацією джерела, криза у стосунках подружжя наступила ще декілька тижнів тому, після чого розпочався сам процес розлучення.

Інформація щодо обвинувачення Хакімі у зґвалтуванні не стала першочерговою причиною розлучення. Абрук знаходилися разом з двома дітьми у Дубаї 25 лютого, коли, ймовірно, був скоєний злочин.

Раніше повідомлялося, що зірку ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні.