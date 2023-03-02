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Баварія готова продати Гнабрі та Сане

Вчора 22:55 258 0
Баварія може позбутися двох вінгерів
Баварія готова продати Гнабрі та Сане
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Серж Гнабрі, #Сане, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Баварія розглядає можливість продажу своїх двох вінгерів вже в літнє трансферне вікно. Мова йде про Сержа Гнабрі та Лероя Сане.

Про це повідомляє Bild.

Керівництво та тренерський штаб мюнхенської команди незадоволені станом фізичної форми та рівнем виступів гравців в цьому сезоні.

Зазначимо, що на рахунку Гнабрі в цьому сезоні 11 голів та 11 асистів в 32 матчах, тоді як Сане віддав шість результативних передач при 12 голах у 28 матчах.

Раніше Нагельсманн отримав штраф за некоректні вирази на адресу суддів.

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