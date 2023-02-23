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Нагельсманн отримав штраф за некоректні вирази на адресу суддів

Сьогодні 11:57 320 0
Нагельсманн отримав штраф за некоректні вирази на адресу суддів
#Баварія, #Нагельсманн

Джерело - сайт німецького футбольного союзу.

Дисциплінарний комітет Німецького футбольного союзу оштрафував головного тренера Баварії Юліана Нагельсманна за неспортивну поведінку.

Про це повідомляє Офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Після матчу Бундесліги проти Боруссії Менхенгладбах Нагельсманн в роздягальні вдався до некоректних висловів на адресу суддів на чолі з рефері Тобіасом Вельцем. За це тренер заплатить штраф у розмірі 50 тисяч євро.

Оскільки раніше Нагельсманн покарань не отримував та попросив вибачення того ж вечора, він не буде дискваліфікований.

Нагадаємо, Баварія націлена на трансфер Кейна.

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