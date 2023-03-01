Сікан: Жест після першого голу - це відповідь хейтерам

Нападник Шахтаря прокоментував перемогу над Минаєм

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Шахтаря скучили за українською Прем'єр-лігою.

Про це розповів нападник "гірників" Данило Сікан.

"Звісно, ми всі скучили за нашим чемпіонатом. Ви бачите результат на табло. Ми дуже скучили за голами, за атмосферою. Після Ренну мій дубль був дуже важливим, тому що психологічний стане - це такий важливий аспект у футболі. Звичайно, будь-який гол додає крила за спиною".

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"Жест після першого голу? Це більше хейтерам. Бо коли ти не забиваєш пенальті, і після гри вболівальники, українці пишуть тобі: "закінчуй з футболом"... Це більше для них було. Як ви бачите, на мене це не дуже впливає".

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"Сьогодні я зробив результат за допомогою команди і за допомогою тренерського штабу, який надав мені можливість зіграти сьогодні з першої хвилин. Я їм дуже вдячний за це. Ми це зробили завдяки команді, завдяки всім", - сказав Сікан.

Нагадаємо, Шахтар сплатив понад 213 млн гривень податків за 2022 рік.