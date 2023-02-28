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Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО

Сьогодні 16:29 Андрій Дунець 1535 1
І це після геройства у Лізі Європи!
Жахлива помилка Трубіна: воротар Шахтаря просто подарував гол Минаю - ВІДЕО
#Минай, #Анатолій Трубін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін не зміг зафіксувати м'яч у руках після нескладного дального удару суперника в перенесеному матчі 9-го туру УПЛ проти Миная.

Гол на рахунку Назарія Воробчака - на 31-й хвилині він скоротив відставання в рахунку від "гірників" (1:2).

Відео

Але мінімальна перевага Шахтаря не трималася довго - станом на 70-ту хвилину донеччани вигравали вже 4:1.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шахтар готовий продати Трубіна за 40 млн.

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