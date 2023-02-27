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Гальтьє: Доля чемпіонства вирішувалась не в цьому матчі

Сьогодні 14:40 141 0
Тренер ПСЖ прокоментував перемогу над Марселем
Гальтьє: Доля чемпіонства вирішувалась не в цьому матчі
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #ПСЖ

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.

ПСЖ було необхідно перемагати Марсель у 25-у турі французької Ліги 1 (0:3).

Про це заявив головний тренер парижан Крістоф Гальтьє.

"Ми дуже щасливі. Нам була потрібна ця перемога, щоб закріпитися на вершині турнірної таблиці, враховуючи результати Ланса та Монако. Розуміли, що у випадку перемоги матимемо значний відрив від переслідувачів, але очевидно, що доля чемпіонства вирішувалась не в цьому матчі".

  Актуально: Марсель - ПСЖ 0:3: огляд матчу Ліги 1

"Також ми повинні були якось відреагувати на очах наших вболівальників на поразку в Кубку Франції, вони гнали нас до перемоги в матчі з Ліллем і відвідали наше тренування перед цією грою, тому ми присвячуємо цю перемогу саме їм, я знаю, що вони будуть щасливі й пишатимуться нами", - сказав Гальтьє.

Нагадаємо, Кімпембе через травму вибув до кінця сезону.

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