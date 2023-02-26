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ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур не переграв Клермон: результати матчів Ліги 1

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ПСЖ розгромив Марсель, Страсбур не переграв Клермон: результати матчів Ліги 1
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Нант, #ПСЖ, #Ренн, #Едуард Соболь

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
25 тур, 26 лютого

Лор’ян - Осер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Равелосон

Аяччо - Труа 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Балде, 1:1 - 62 Белайлі, 2:1 - 68 Ель-Ідріссі

Клермон - Страсбур 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Діалло, 1:1 - 65 Рашані

Українець Едуард Соболь у складі Страсбура відіграв увесь матч. На рахунку українця за весь матч 70% точних передач (14/20)

Нант - Ренн 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Доку

Реймс - Тулуза 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Іто, 2:0 - 7 Мунітце, 3:0 - 68 Абдельхамід

Монако - Ніцца 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 8 Моффі, 0:2 - 26 Моффі, 0:3 - 43 Тюрам

Марсель - ПСЖ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 25 Мбаппе, 0:2 - 29 Мессі, 0:3 - 55 Мбаппе

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Марселя і був замінений на 81-ій хвилині зустрічі. Результативними діями не відзначився.

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