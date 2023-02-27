Француз нещодавно відновився від травми

Джерело - RMC Sport.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе вибув до кінця сезону 2022/23 через травму, яку він отримав в матчі з Марселем (3:0).

Про це розповів головний тренер команди Крістоф Гальтьє.

"Кімпембе, на жаль, отримав серйозну травму. Він буде недоступний до кінця сезону. У нього дуже сильний біль в ахілловому сухожиллі, ми думаємо, що це серйозно", - сказав Гальтьє.

27-річний француз тільки нещодавно відновився від травми, через яку пропустив ЧС-2022 у Катарі та всі січневі ігри парижан.

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