Головне
Амосов феєрично повернуся в октагон: українець домінував у бою про Сторлі, не дав супернику жодного шансу та захистив титул чемпіона
Вчора 14:15 546
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 10:25 43784 1
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30
Сьогодні 09:35 270727
Манчестер Юнайтед переграв Ньюкасл у фіналі Кубка Ліги
Вчора 20:28 396
Збірна України перемогою над Нідерландами завершила відбір на ЧС-2023
Вчора 20:11 1404
Ковтун виграв золоту медаль на етапі Кубка світу у Німеччині
Вчора 19:25 469
Динамо зіграло внічию в останньому контрольному матчі
Вчора 17:54 480
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів
Вчора 09:14 4299
Амосов знищив Сторлі в 5 раундах: огляд чемпіонського бою
Вчора 08:15 916
Амосов: Я хочу сказати дякую українській армії
Вчора 02:07 526
Прямі трансляції

Кімпембе через травму вибув до кінця сезону

Сьогодні 08:32 371 0
Француз нещодавно відновився від травми
Кімпембе через травму вибув до кінця сезону
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #ПСЖ, #Преснель Кімпембе

Джерело - RMC Sport.

Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе вибув до кінця сезону 2022/23 через травму, яку він отримав в матчі з Марселем (3:0).

Про це розповів головний тренер команди Крістоф Гальтьє.

"Кімпембе, на жаль, отримав серйозну травму. Він буде недоступний до кінця сезону. У нього дуже сильний біль в ахілловому сухожиллі, ми думаємо, що це серйозно", - сказав Гальтьє.

27-річний француз тільки нещодавно відновився від травми, через яку пропустив ЧС-2022 у Катарі та всі січневі ігри парижан.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати Салаха.

Коментарі ()
Популярне зараз
14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 14 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 3277
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 21808
Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 Рейтинг WTA: Калініна піднялася в ТОП-30 270727
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43784 1
Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка Циганков став найкращим гравцем Жирони у грі проти Атлетіка 1688 1
Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник Українські футболісти зірвали в Туреччині російський прапор і викинули на смітник 2498
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3664
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22398
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2976
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65431
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33831
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13386 6