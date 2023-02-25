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ПСЖ може підписати Салаха

Сьогодні 13:38 292 0
Мохамед Салах може змінити клуб
ПСЖ може підписати Салаха
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Мохаммед Салах

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ зацікавився вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом.

Про це повідомляє Football Insider.

Французький клуб розглядає трансфер 30-річного єгиптянина влітку, оскільки не впевнений, що Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Неймар залишаться в команді по завершенню сезону.

Минулого року Салах підписав новий трирічний контракт (до літа 2025-го) з Ліверпулем з зарплатою майже 400 тис  фунтів стерлінгів на тиждень, враховуючи бонуси.

У ПСЖ є кошти, щоб задовольнити ймовірну ціну Ліверпуля, та платити футболісту зарплату на рівні клубу АПЛ. Згідно з чинним контрактом, Ліверпуль повинен виплатити Салаху ще 48,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Мерсисайдці планують серйозну реконструкцію на тлі невдалого сезону та розмов про продаж клубу. Проте клуб продавати не будуть, розглядається лише залучення інвесторів. Нових іменитих гравців клуб підписуватиме лише у випадку продажу одного-двох з уже наявних або коштом нових інвестицій.

Салах забив 19 голів та зробив 9 асистів у 34 матчах сезону за клуб. Тransfermarkt оцінює його у 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в єврокубках.

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