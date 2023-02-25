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Павелко: Ріццолі та Лучі допоможуть українським арбітрам вийти на міжнародний топрівень

Сьогодні 22:11 184 0
Президент УАФ розповів про підготовку український арбітрів
Павелко: Ріццолі та Лучі допоможуть українським арбітрам вийти на міжнародний топрівень
#Луччі, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

У межах підготовки до другої частини чемпіонату України 2022/23 на Закарпатті проходять навчально-тренувальні збори арбітрів та асистентів арбітрів УПЛ.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"У рамках підготовки до другої частини чемпіонату України 2022/23 на Закарпатті проходять навчально-тренувальні збори арбітрів та асистентів арбітрів УПЛ. НТЗ відбувається під керівництвом голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та одного з кращих рефері світу, головного експерта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі. Нагадаю, що Нікола працює в нашій команді з 2021 року і продовжував виконувати свої обов’язки з початком повномасштабного вторгнення рашистів. Паралельно, протягом 2022 року, разом з колегами з інших країн, організовував допомогу для українських рефері. І ми це дуже цінуємо".

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"Для самих арбітрів та асистентів рефері УПЛ це додатковий стимул перейняти максимально знань і успішного досвіду від топарбітра ФІФА, який довів, що є справжнім другом України. 

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"Сподіваюсь, це надихне наших спеціалістів на нові високі досягнення, якими сьогодні може пишатися їхня колега — Катерина Монзуль. Сама Катя зараз перебуває в Новій Зеландії, де працювала на матчах плей-оф кваліфікації до жіночого ЧС-2023 та проходить підготовку для роботи на поєдинках фінальної частини світової першості, яка відбудеться у липні-серпні в Австралії та Новій Зеландії".

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"Наочний приклад Монзуль і досвід італійських фахівців, Ріццолі та Лучі, впевнений, допоможуть і іншим українським арбітрам вийти на міжнародний топрівень!" - написав Павелко.

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