В УАФ спростували інформацію про відсторонення Павелка

В УАФ спростували інформацію, що Андрій Павелко відкликав свою апеляційну скаргу про відсторонення від посади президента організації.

Про це йдеться в повідомленні пресслжби УАФ.

"Інформація про відкликання апеляційної скарги на рішення суду щодо відсторонення президента УАФ Андрія Павелка з посади не відповідає дійсності.

Апеляційні скарги на відповідну ухвалу Печерського райсуду м. Києва подані відповідно до передбаченої законом процедури та у відведений на це термін.

Президент УАФ Андрій Павелко продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

Через системні інформаційні атаки на УАФ, які здійснюються, зокрема, і шляхом використання українських медіа наосліп, просимо ЗМІ ретельно перевіряти інформацію та не поширювати неправдиві дані", - йдеться в повідомленні.