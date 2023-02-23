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В УАФ спростували інформацію про відсторонення Павелка

Сьогодні 19:37 254 0
Андрій Павелко не відкликав апеляцію
В УАФ спростували інформацію про відсторонення Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

В УАФ спростували інформацію, що Андрій Павелко відкликав свою апеляційну скаргу про відсторонення від посади президента організації.

Про це йдеться в повідомленні пресслжби УАФ.

"Інформація про відкликання апеляційної скарги на рішення суду щодо відсторонення президента УАФ Андрія Павелка з посади не відповідає дійсності.

Апеляційні скарги на відповідну ухвалу Печерського райсуду м. Києва подані відповідно до передбаченої законом процедури та у відведений на це термін.

Президент УАФ Андрій Павелко продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

Через системні інформаційні атаки на УАФ, які здійснюються, зокрема, і шляхом використання українських медіа наосліп, просимо ЗМІ ретельно перевіряти інформацію та не поширювати неправдиві дані", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Павелко відкликав апеляцію на відсторонення від посади президента УАФ.

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