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Суд заборонив Павелку виїжджати з України, – Андріюк

Сьогодні 16:26 Андрій Дунець 241 0
Суд заборонив Павелку виїжджати з України, – Андріюк
#Андріюк, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи стосовно президента УАФ Андрія Павелка та його заступника Юрія Запісоцького.

Як повідомляє журналіст Костянтин Андріюк у своєму ТГ-каналі, Павелку заборонили виїжджати з України до 20 квітня 2023 року.

"Нагадуємо, конгрес УЄФА, де Павелко збирається переобиратися на посаду члена виконавчого комітета УЄФА, - 5 квітня 2023 року", - наголосив Андріюк.

Додамо, що раніше Павелка відсторонили від посади президента УАФ.

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