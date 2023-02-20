Суд заборонив Павелку виїжджати з України, – Андріюк

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи стосовно президента УАФ Андрія Павелка та його заступника Юрія Запісоцького.

Як повідомляє журналіст Костянтин Андріюк у своєму ТГ-каналі, Павелку заборонили виїжджати з України до 20 квітня 2023 року.

"Нагадуємо, конгрес УЄФА, де Павелко збирається переобиратися на посаду члена виконавчого комітета УЄФА, - 5 квітня 2023 року", - наголосив Андріюк.

Додамо, що раніше Павелка відсторонили від посади президента УАФ.

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