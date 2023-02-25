Артета: Хотіли перемогти для Зінченка, для українських людей

Арсенал хотів перемогти Лестер (1:0) у 25 турі АПЛ заради українських людей.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ми домінували впродовж усього матчу. Все було чудово - гра, розуміння вільного простору. Для більшої кількості голів не вистачало лише останньої передачі. Скасований гол розчарував, але добре, що ми дали супернику змогу завдати тільки один удар".

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"Ми раді, що здобули дві поспіль виїзні перемоги. Вони були цілком заслуженими. Ми хотіли перемогти для Зінченка, для його сім’ї та тих, кого він любить. Для українських людей, які надихають світ своїм бойовим духом вже впродовж року", - сказав Артета.