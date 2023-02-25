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Артета: Хотіли перемогти для Зінченка, для українських людей

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Артета: Хотіли перемогти для Зінченка, для українських людей
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Лестер Сіті

Джерело - Football London.

Арсенал хотів перемогти Лестер (1:0) у 25 турі АПЛ заради українських людей.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ми домінували впродовж усього матчу. Все було чудово - гра, розуміння вільного простору. Для більшої кількості голів не вистачало лише останньої передачі. Скасований гол розчарував, але добре, що ми дали супернику змогу завдати тільки один удар".

  Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ

"Ми раді, що здобули дві поспіль виїзні перемоги. Вони були цілком заслуженими. Ми хотіли перемогти для Зінченка, для його сім’ї та тих, кого він любить. Для українських людей, які надихають світ своїм бойовим духом вже впродовж року", - сказав Артета.

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