Головне
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 18:09 1194
Гриценко переміг Скаттіці одноголосним рішенням судів
Сьогодні 19:12 262
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
Сьогодні 18:56 851
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція LIVE - бій за звання чемпіона світу Bellator
Сьогодні 18:56 640
Тренер Борнмута: Відновлення Забарного займе десь 2-4 тижні
Сьогодні 17:41 199
Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator
Сьогодні 14:33 434
Хейні підтвердив бій з Ломаченком
Сьогодні 12:41 1324
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 09:21 7719
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 09:14 58516 1
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator
Сьогодні 08:18 2590
Прямі трансляції

Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ

Сьогодні 18:56 851 0
Результати матчів 25-го туру АПЛ
Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Вест Гем, #Евертон, #Лестер Сіті, #Лідс, #Саутгемптон, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, відбулося 4 матчі в межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Евертон із Віталієм Миколенком у складі поступився Астон Віллі. Українець провів на полі увесь матч.

Арсенал, який Олександр Зінченко вивів з капітанською пов'язкою, переміг Лестер. Українець відіграв 90 хвилин.

Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 25 лютого

Лестер - Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 46 Мартінеллі

Евертон - Астон Вілла 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Воткінс (пен), 0:2 - 81 Буендія

Лідс - Саутгемптон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Фірпо

Вест Гем - Ноттінгем 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Інгс, 2:0 - 72 Інгс, 3:0 - 78 Райс, 4:0 - 85 Антоніо

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator 2590
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 58516 1
Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО Футболіст, який належить Шахтарю, забив шедевральний гол у матчі АПЛ - ВІДЕО 4433
Хейні підтвердив бій з Ломаченком Хейні підтвердив бій з Ломаченком 1324
Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 4552
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 7719
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 145622 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32102
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14076 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7766 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18725
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 22919