Арсенал із Зінченком здолав Лестер, Евертон з Миколенком поступився Астон Віллі: Результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 лютого, відбулося 4 матчі в межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Евертон із Віталієм Миколенком у складі поступився Астон Віллі. Українець провів на полі увесь матч.
Арсенал, який Олександр Зінченко вивів з капітанською пов'язкою, переміг Лестер. Українець відіграв 90 хвилин.
Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 25 лютого
Лестер - Арсенал 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 46 Мартінеллі
Евертон - Астон Вілла 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 63 Воткінс (пен), 0:2 - 81 Буендія
Лідс - Саутгемптон 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 77 Фірпо
Вест Гем - Ноттінгем 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Інгс, 2:0 - 72 Інгс, 3:0 - 78 Райс, 4:0 - 85 Антоніо