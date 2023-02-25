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Стала відома нова зарплата Сака в Арсеналі

Сьогодні 11:29 211 0
Зарплата Сака за новим контрактом виросте майже втричі
Стала відома нова зарплата Сака в Арсеналі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал Лондон, #Сака

Джерело - tribuna.com.

Наступного місяця вінгер Арсенала Букайо Сака підпише з клубом новий довгостроковий контракт.

Про це повідомляє The Times.

Зарплата 21-річного англійця за новою угодою виросте майже втричі.

Зараз футболіст заробляє 70 000 фунтів стерлінгів на тиждень, а зароблятиме - 200 000.

Більше в Арсеналі заробляє лише Габріел Жезус - 265 000 фунтів на тиждень. Також 200 000 заробляє Томас Партей. Зарплата Олександра Зінченка - 150 000.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у трансфері Фреснеди та Лівраменто.

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