Стала відома нова зарплата Сака в Арсеналі

Зарплата Сака за новим контрактом виросте майже втричі

Наступного місяця вінгер Арсенала Букайо Сака підпише з клубом новий довгостроковий контракт.

Про це повідомляє The Times.

Зарплата 21-річного англійця за новою угодою виросте майже втричі.

Зараз футболіст заробляє 70 000 фунтів стерлінгів на тиждень, а зароблятиме - 200 000.

Більше в Арсеналі заробляє лише Габріел Жезус - 265 000 фунтів на тиждень. Також 200 000 заробляє Томас Партей. Зарплата Олександра Зінченка - 150 000.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зацікавлений у трансфері Фреснеди та Лівраменто.