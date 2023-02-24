Судаков - про жеребкування ЛЄ: Десь може хотіли Ференцварош

Шахтар у стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА зіграє проти нідерландського Феєнорда.
Хавбек "гірників" Георгій Судаков прокоментував жеребкування.
"Хороша команда, яка минулого року грала у фіналі Ліги конференцій, а зараз на першому місці в чемпіонаті Нідерландів. Я знаю деяких футболістів, це дуже талановиті та перспективні гравці. Ми побачили, які команди є".
"Десь може хотіли Ференцварош. Але в 1/8 Ліги Європи слабких команд немає. Там всі на високому рівні. Напевно, багато хто не хотів Арсенал. Однак Феєноорд, - не набагато слабша команда", - відповів Судаков.