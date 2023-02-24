Шахтар вперше в історії переміг у серії пенальті в єврокубках

До того "гірники" двічі програвали у серії 11-метрових ударів

Пройшовши Ренн за підсумками двох матчів (2:1, 1:2, пенальті 5:4) у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, Шахтар вперше у своїй історії переміг у післяматчевій серії пенальті.

Про це повідомляє Tribuna.com.

До того "гірники" двічі програвали у серії 11-метрових ударів. У 2002 році донеччани пограли Брюгге (1:4), а у 2016-му - Янг Бойз (2:4). Обидва матчі відбувалися у межах кваліфікації до Ліги чемпіонів.

За весь час українські клуби десять разів визначали переможця гри у серії пенальті у єврокубках. Окрім Шахтаря лише Чорноморцю вдалося подолати Скендербеу (7:6), а Динамо - Спарту (3:1).

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи.