Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар, який пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи через матч раунду плей-оф вибування, під час жеребкування буде несіяним і отримає в суперники когось із вісімки переможців (сіяних) групового етапу, які потрапили до цієї стадії напряму.
Можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу
- Арсенал (Англія)
- Бетіс (Іспанія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Ференцварош (Угорщина)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Фрайбург (Німеччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Юніон (Бельгія).
Жеребкування відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.
Напередодні "гірники" у матчі-відповіді в серії пенальті перемогли Ренн - 2:1 (серія пенальті - 4:5). Основний час завершився з рахунком 1:0 на користь французів, у додатковий - команди обмінялися голами. У першому матчі Шахтар на власному полі мінімально переміг Ренн (2:1).