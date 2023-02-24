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Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

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Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи
#Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар, який пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи через матч раунду плей-оф вибування, під час жеребкування буде несіяним і отримає в суперники когось із вісімки переможців (сіяних) групового етапу, які потрапили до цієї стадії напряму.

Можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу

  1. Арсенал (Англія)
  2. Бетіс (Іспанія)
  3. Фенербахче (Туреччина)
  4. Ференцварош (Угорщина)
  5. Феєнорд (Нідерланди)
  6. Фрайбург (Німеччина)
  7. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  8. Юніон (Бельгія).

Жеребкування відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.

Напередодні "гірники" у матчі-відповіді в серії пенальті перемогли Ренн - 2:1 (серія пенальті - 4:5). Основний час завершився з рахунком 1:0 на користь французів, у додатковий - команди обмінялися голами. У першому матчі Шахтар на власному полі мінімально переміг Ренн (2:1).

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