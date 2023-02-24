Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи

Гірники залишилися єдиним представником України в єврокубках

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар, який пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи через матч раунду плей-оф вибування, під час жеребкування буде несіяним і отримає в суперники когось із вісімки переможців (сіяних) групового етапу, які потрапили до цієї стадії напряму.

Можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу

Арсенал (Англія) Бетіс (Іспанія) Фенербахче (Туреччина) Ференцварош (Угорщина) Феєнорд (Нідерланди) Фрайбург (Німеччина) Реал Сосьєдад (Іспанія) Юніон (Бельгія).

Жеребкування відбудеться 24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні.

Напередодні "гірники" у матчі-відповіді в серії пенальті перемогли Ренн - 2:1 (серія пенальті - 4:5). Основний час завершився з рахунком 1:0 на користь французів, у додатковий - команди обмінялися голами. У першому матчі Шахтар на власному полі мінімально переміг Ренн (2:1).