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Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення

Сьогодні 17:54 2151 0
Поворознюк - Гордону: Маєш добу, щоби публічно попросити вибачення
#Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк попросив надати відповідь, чи проходить він в якості свідка або підозрюваного у кримінальних провадженнях за зверненням фермера Юрія Ткача.

Про це заявив сам власник клубу.

"Довго, напевно, українці чекали, чому Поворознюк мовчить після таких серйозних звинувачень. Але щоб ви знали, я звик говорити мовою фактів. Я просто чекав відповіді на ці всі звернення, які я  понадавав, і тепер хочу, щоб ви це все побачили. Мені б на його інтерв’ю з фермером Ткачем можна було б сказати, що Гордон - гомосексуаліст. І хай би доводив, що він не ідіот. Але ми пішли іншим законним шляхом - я звернувся в органи управління внутрішніх справ.

"А тепер хочу звернутися до тебе, г#######к [Гордон - авт.]. Значить маєш добу, щоб ти публічно попросив вибачення за ту всю багнюку, яку ти виливав на мене. І це все початок, тільки перший початок. А далі ти за все проситимеш вибачення. Тому що все, що ти сказав - реальна брехня.

Щоб довго не говорити, давай перейдемо до конкретики. Я там чув, ти Mercedes свій продаєш. Я готовий його купити та віддати на армію. Давай зробимо "жест доброї волі". Скільки він коштує, 3 мільйони? Я дам 3 мільйони на армію, а ти віддай Mercedes на армію. Хоч щось корисне для людей буде зроблено. Це моя тобі відповідь. Що, г#######к, слабо?

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А тепер на завершення. За все треба платити. І податки у тому числі, щоб люди розвивалися в регіонах, додавалися пенсії. Зараз ми зробимо офіційний запит на тебе - скільки в тебе квартир, скільки ти платиш податків та скільки не платиш. А квартир у тебе 27 штук по Києву й 11 на твоїй Олесі. Ти опустився до рівня, що зачіпаєш мою сім’ю. Я це робити не буду. Просто хочу сказати - плати податки й у тебе в житті все буде добре. А якщо хотів на мені хайпанути, то завжди головне вчасно зупинитися", - сказав Поворознюк.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк у черговий раз відповів на звинувачення журналіста Дмитра Гордона.

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