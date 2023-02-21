Гордон: Поворознюк – вбивця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вбивав та калічив людей.

Про це розповів журналіст Дмитро Гордон.

"Наразі ми зібрали величезний пакет інформації про злочини цього вбивці. Я не просто так говорю, а з повним правом, що Поворознюк є вбивцею. Крім того, що він – аферист, рейдер, шахрай, який чотири рази судимий і один раз сидів. Це вже не таке цікаво. Він – вбивця. Який вбивав і калічив людей.

Він же залякав усіх, він там як рабовласник. І люди розуміли, що так завжди буде. Поки що я не дав цій жабі бій. І люди повірили, що більше так не продовжуватиметься, що справедливість переможе. І тоді вже заговорило каміння. Тому що ті, хто боялися відкривати рота про те, що з ними творить Поворознюк, воно заговорило.

Тому після 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення, ми продовжимо серію ударів по Поворознюку. Це полягатиме в таких речах, від яких, я думаю, він 20 кг скине одразу.

До речі, ця жирна дупа нещодавно у відео почала розповідати, що мені треба охорону взяти, щоби зі мною щось не сталося і так далі. Я хочу, користуючись нагодою, до цього хлопця звернутись і сказати йому, що я тобі не раб твій із Петрового, з яким ти можеш так розмовляти. Ти зі мною рота так відкривати не будеш. Я тобі розповідатиму, як тобі далі жити і що тобі далі робити.

Його боятися можуть лише безправні люди. Я таких як він крутив на тому місці, яке він собі уявив, і далі крутитиму його там же. Його помийний брудний рот я зроблю навпаки. Я не знаю, хто ще його боїться. Це жопошник, тому що у нього величезна дупа. Тупа відбита жирна свиня, яка отримає по заслугах. Якщо він ще раз слово пікне десь, я його вдарю фактами ще сильніше.

Кінець у нього буде дуже тяжкий. Кінець – на нарах. Нехай готує собі місце. Ця свиня ще тупорила на додачу. Вже рік російської агресії, а ця худоба випускає кліп на пісню кримінального співака російського шансону Михайла Круга "Владимирский централ". Зі своїм голосом ще гидким, писклявим – він співає на мотив "Володимирського централу" "Петрівщина моя". Так і хочеться додати: ветер северный. Та просто тупорила мавпа відбита.

Це йому не в Петровому зі своїми підневільними колгоспниками розмовляти. Він поплутав рамси та втратив береги. Я йому допоможу знайти їх. Свиня тупа. Радітиме життю у мене скоро", - сказав Гордон.