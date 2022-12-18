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Зозуля: Для ФІФА російські гроші важливіші, ніж мир

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Зозуля: Для ФІФА російські гроші важливіші, ніж мир
#ФІФА, #Роман Зозуля

Джерело - Телеграм канал Романа Зозулі.

Російські гроші для ФІФА важливіші за мир у світі.

Про це розповів український волонтер та футболіст Роман Зозуля.

"Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни мають зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо! Це слова зі звернення президента Зеленського. Жодної політики, лише констатація нашої жорстокої реальності".

  ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022

"Вони могли б прозвучати сьогодні перед фіналом ЧС, але для ФІФА російські гроші важливіші, ніж мир у світі. Та я все одно хочу, щоб це звернення почув кожен! Дивимось сьогодні фінал і вболіваємо за найкращих! Вболіваємо за Україну!" - написав Зозуля.

  Зозуля: Ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує росію

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