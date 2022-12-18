Офіс Президента України: У ФІФА ще є час виправити свою помилку

Джерело - CNN.

Катар підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Про це в Офісі Президента України розповіли CNN.

"Катар підтримав ініціативу президента, але ФІФА заблокувала її та не дозволить показати його відеозвернення перед фінальним матчем. ФІФА втратила розуміння важливого значення футболу як гри, яка об’єднує народи, а не підтримує існуючі розбіжності".

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" У зверненні президента немає нічого політичного, що надає політичного забарвлення спортивному заходу, а саме суб’єктивних оцінок, політичних сигналів і тим більше звинуваченьУ ФІФА ще є час виправити свою помилку. ФІФА не повинна боятися, що слова миру будуть почуті на всесвітньому футбольному святі, яке репрезентує мир", - говориться у заяві.

Нагадаємо, ФІФА відмовила Зеленському в поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.