ФІФА просила видалити відео, де Хакімі кричить на Інфантіно

Представники ФІФА попросили журналістів видалити кадри, на яких захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі кричить на Джанні Інфантіно.

Про це розповів репортер Йохан Кючюкаслан.

"Вони хотіли, щоб ми видалили ці кадри. Зрозуміло, що для них вони неприємні, але трохи наївно сподіватися, що жоден з багатьох журналістів не розповість про те, що бачив. Хакімі дуже голосно повторював: "Ви так чините з нами вже другий матч поспіль, що з вами не так?", – зазначив репортер Йохан Кючюкаслан.