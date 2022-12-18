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ФІФА просила видалити відео, де Хакімі кричить на Інфантіно

Сьогодні 08:53 216 0
Збірна Марокко була незадоволена суддівством у матчі з Хорватією
ФІФА просила видалити відео, де Хакімі кричить на Інфантіно
#ФІФА

Джерело - SVT Sports.

Представники ФІФА попросили журналістів видалити кадри, на яких захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі кричить на Джанні Інфантіно.

Про це розповів репортер Йохан Кючюкаслан.

"Вони хотіли, щоб ми видалили ці кадри. Зрозуміло, що для них вони неприємні, але трохи наївно сподіватися, що жоден з багатьох журналістів не розповість про те, що бачив. Хакімі дуже голосно повторював: "Ви так чините з нами вже другий матч поспіль, що з вами не так?", – зазначив репортер Йохан Кючюкаслан.

Збірна Марокко була незадоволена, що на їхню користь не призначили пенальті в одному з моментів гри за бронзу з Хорватією (2:1).

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