Саутгейт може залишитися в збірній Англії до Євро-2024

Фахівець прийняв рішення відпрацювати до кінця свій контракт

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт продовжить роботу в національній команді.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фахівець вже прийняв рішення відпрацювати до кінця свій контракт, який завершується у грудні 2024 року. Відзначається, що після вильоту від Франції на ЧС-2022 він ще не був впевнений у своєму виборі.

Саутгейт начебто вважає, що не може покинути команду після такого результату у Катарі. Офіційно про продовження співпраці ФА Англії повинна оголосити до 25 грудня.