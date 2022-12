Саутгейт може залишитися в збірній Англії до Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт продовжить роботу в національній команді.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фахівець вже прийняв рішення відпрацювати до кінця свій контракт, який завершується у грудні 2024 року. Відзначається, що після вильоту від Франції на ЧС-2022 він ще не був впевнений у своєму виборі.

Саутгейт начебто вважає, що не може покинути команду після такого результату у Катарі. Офіційно про продовження співпраці ФА Англії повинна оголосити до 25 грудня.

Sky Sports News can confirm newspaper reports that Gareth Southgate intends to stay on as England manager until after Euro 2024 👇 pic.twitter.com/mOG2MyAbF1