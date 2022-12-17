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Саутгейт може залишитися в збірній Англії до Євро-2024

Вчора 23:50 101 0
Фахівець прийняв рішення відпрацювати до кінця свій контракт
Саутгейт може залишитися в збірній Англії до Євро-2024
#збірна Англії з футболу, #Гарет Саутгейт

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт продовжить роботу в національній команді.

Про це повідомляє Sky Sports.

Фахівець вже прийняв рішення відпрацювати до кінця свій контракт, який завершується у грудні 2024 року. Відзначається, що після вильоту від Франції на ЧС-2022 він ще не був впевнений у своєму виборі.

Саутгейт начебто вважає, що не може покинути команду після такого результату у Катарі. Офіційно про продовження співпраці ФА Англії повинна оголосити до 25 грудня.

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