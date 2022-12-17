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Саутгейт може продовжити роботу зі збірною Англії

Сьогодні 08:11 127 0
Саутгейт може продовжити роботу зі збірною Англії
#Гарет Саутгейт

Джерело - sport.uа.

Гарет Саутгейт може залишитися на чолі збірної Англії, попри сильні припущення про те, що його час на тренерському містку команди вже вийшов.

Про це повідомляє The Telegraph.

Тренер нібито дав позитивні сигнали та вселив оптимізм у керівництво Футбольної асоціації Англії (FA), яке розраховує на продовження співпраці із Саутгейтом. Гарет зокрема позитивно оцінював свою роль і майбутнє збірної у всіх своїх розмовах як під час чемпіонату світу в Катарі, так і після вильоту команди з мундіалю.

Раніше Саутгейт прокоментував поразку від Франції.

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