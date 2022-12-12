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Саутгейт обдумує відхід зі збірної Англії

Сьогодні 15:10 171 0
Гарет Саутгейт може покинути збірну Англії
Саутгейт обдумує відхід зі збірної Англії
#Гарет Саутгейт

Джерело - isport.ua.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт хоче взяти час, щоб подумати про майбутнє та прийняти "правильне рішення".

Про це повідомляє Sky Sports.

Актуально: Англія - Франція 1:2: огляд матчу

"Ці турніри забирають у вас багато сил, і мені потрібен час, щоб подумати. Ми робили це після кожного турніру, і це правильно.

Я не хочу через чотири-п'ять місяців думати, що зробив неправильний вибір. Надто важливо, щоб усі зрозуміли це неправильно,", - сказав Саутгейт після матчу з французами.

Футбольна асоціація та футболісти збірної Англії хочуть, щоб тренер залишився принаймні до кінця чемпіонату Європи в Німеччині 2024 року.

Минулого року Гарет Саутгейт підписав дворічне продовження контракту, термін дії якого спливає після Євро-2024.

Раніше Саутгейт прокоментував поразку від Франції.

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