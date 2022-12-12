Саутгейт обдумує відхід зі збірної Англії

Джерело - isport.ua.
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт хоче взяти час, щоб подумати про майбутнє та прийняти "правильне рішення".
Про це повідомляє Sky Sports.
Актуально: Англія - Франція 1:2: огляд матчу
"Ці турніри забирають у вас багато сил, і мені потрібен час, щоб подумати. Ми робили це після кожного турніру, і це правильно.
Я не хочу через чотири-п'ять місяців думати, що зробив неправильний вибір. Надто важливо, щоб усі зрозуміли це неправильно,", - сказав Саутгейт після матчу з французами.
Футбольна асоціація та футболісти збірної Англії хочуть, щоб тренер залишився принаймні до кінця чемпіонату Європи в Німеччині 2024 року.
Минулого року Гарет Саутгейт підписав дворічне продовження контракту, термін дії якого спливає після Євро-2024.
Раніше Саутгейт прокоментував поразку від Франції.