Саутгейт обдумує відхід зі збірної Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт хоче взяти час, щоб подумати про майбутнє та прийняти "правильне рішення".

Про це повідомляє Sky Sports.

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"Ці турніри забирають у вас багато сил, і мені потрібен час, щоб подумати. Ми робили це після кожного турніру, і це правильно.

Я не хочу через чотири-п'ять місяців думати, що зробив неправильний вибір. Надто важливо, щоб усі зрозуміли це неправильно,", - сказав Саутгейт після матчу з французами.