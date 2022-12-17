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Тете зацікавив Ювентус та Рому

Сьогодні 18:44 108 0
"Гірники" готові продати футболіста
Тете зацікавив Ювентус та Рому
#Ліон, #Рома, #Тете, #Шахтар, #Ювентус

Джерело - Calciomercato.com.

Орендований у Шахтаря вінгер Ліона Тете може продовжити кар'єру в Ювентусі та Ромі.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

"Гірники" готові розглянути пропозиції по 22-річному бразильцю, контракт з яким спливає в кінці 2023 року.

З приходом на пост головного тренера Ліона Лорана Блана футболіст втратив місце в основі.

Французький клуб навряд буде викупати гравця у Шахтаря, тому наступне літо - останній шанс української команди заробити на Тете.

Крім того, бразильцем продовжують цікавитися Мілан, Брайтон та інші клуби АПЛ.

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