Джерело - Calciomercato.com.
Орендований у Шахтаря вінгер Ліона Тете може продовжити кар'єру в Ювентусі та Ромі.
Про це повідомляє Calciomercato.it.
"Гірники" готові розглянути пропозиції по 22-річному бразильцю, контракт з яким спливає в кінці 2023 року.
З приходом на пост головного тренера Ліона Лорана Блана футболіст втратив місце в основі.
Французький клуб навряд буде викупати гравця у Шахтаря, тому наступне літо - останній шанс української команди заробити на Тете.
Крім того, бразильцем продовжують цікавитися Мілан, Брайтон та інші клуби АПЛ.