"Гірники" готові продати футболіста

Орендований у Шахтаря вінгер Ліона Тете може продовжити кар'єру в Ювентусі та Ромі.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

"Гірники" готові розглянути пропозиції по 22-річному бразильцю, контракт з яким спливає в кінці 2023 року.

З приходом на пост головного тренера Ліона Лорана Блана футболіст втратив місце в основі.

Французький клуб навряд буде викупати гравця у Шахтаря, тому наступне літо - останній шанс української команди заробити на Тете.

Крім того, бразильцем продовжують цікавитися Мілан, Брайтон та інші клуби АПЛ.