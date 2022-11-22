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Мілан може підписати Тете

Сьогодні 13:25 299 0
Мілан приглядається до трансферу Тете
Мілан може підписати Тете
#Ліон, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Тете, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Мілан розглядає можливість підписання Тете з Ліона.

Про це повідомив відомий журналіст Карло Пеллегатті.

Мілан виглядає доволі непогано та продовжує боротьбу за чемпіонство з Наполі, втім, є певні проблеми у складі.

Алексіс Салемакерс отримав травму на початку сезону і поки що не зміг продемонструвати якісь видатні цифри, тоді як Жуніор Мессіас також забиває не надто багато.

Саме з цієї причини здається, що Мілан вже працює над тим, щоб знайти профіль, який буде гарантувати якість на флангах. Саме тому керівництво "червоних дияволів" цікавиться Тете, вінгером Ліона, що орендований у Шахтаря.

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