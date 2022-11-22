Джерело - football.ua.
Мілан розглядає можливість підписання Тете з Ліона.
Про це повідомив відомий журналіст Карло Пеллегатті.
Мілан виглядає доволі непогано та продовжує боротьбу за чемпіонство з Наполі, втім, є певні проблеми у складі.
Алексіс Салемакерс отримав травму на початку сезону і поки що не зміг продемонструвати якісь видатні цифри, тоді як Жуніор Мессіас також забиває не надто багато.
Саме з цієї причини здається, що Мілан вже працює над тим, щоб знайти профіль, який буде гарантувати якість на флангах. Саме тому керівництво "червоних дияволів" цікавиться Тете, вінгером Ліона, що орендований у Шахтаря.