Мілан приглядається до трансферу Тете

Мілан розглядає можливість підписання Тете з Ліона.

Про це повідомив відомий журналіст Карло Пеллегатті.

Мілан виглядає доволі непогано та продовжує боротьбу за чемпіонство з Наполі, втім, є певні проблеми у складі.

Алексіс Салемакерс отримав травму на початку сезону і поки що не зміг продемонструвати якісь видатні цифри, тоді як Жуніор Мессіас також забиває не надто багато.

Саме з цієї причини здається, що Мілан вже працює над тим, щоб знайти профіль, який буде гарантувати якість на флангах. Саме тому керівництво "червоних дияволів" цікавиться Тете, вінгером Ліона, що орендований у Шахтаря.