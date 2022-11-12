Джерело - 90min.com.
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі хоче підписати трьох гравців Шахтаря
Про це повідомляє 90min.
Крім Миколи Матвієнка, про зацікавленість до якого повідомлялося раніше, італієць хоче бачити в команді Лассіну Траоре та Тете. Останній на правах оренди з Шахтаря грає за Ліон.
Де Дзербі дуже задоволений нинішнім складом Брайтона, але вважає, що пара доповнень у січневе трансферне вікно може забезпечити перше в історії клубу потрапляння до ТОП-8 АПЛ.
Підписання цих футболістів - спільне рішення коуча та Сальваторе Монако - асистента Де Дзербі по скаутингу.