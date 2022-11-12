Де Дзербі задоволений нинішнім складом Брайтона

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі хоче підписати трьох гравців Шахтаря

Про це повідомляє 90min.

Крім Миколи Матвієнка, про зацікавленість до якого повідомлялося раніше, італієць хоче бачити в команді Лассіну Траоре та Тете. Останній на правах оренди з Шахтаря грає за Ліон.

Де Дзербі дуже задоволений нинішнім складом Брайтона, але вважає, що пара доповнень у січневе трансферне вікно може забезпечити перше в історії клубу потрапляння до ТОП-8 АПЛ.

Підписання цих футболістів - спільне рішення коуча та Сальваторе Монако - асистента Де Дзербі по скаутингу.