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Де Дзербі хоче підписати в Брайтон Траоре та Тете

Сьогодні 10:02 171 0
Де Дзербі задоволений нинішнім складом Брайтона
Де Дзербі хоче підписати в Брайтон Траоре та Тете
#Брайтон, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - 90min.com.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі хоче підписати трьох гравців Шахтаря

Про це повідомляє 90min.

Крім Миколи Матвієнка, про зацікавленість до якого повідомлялося раніше, італієць хоче бачити в команді Лассіну Траоре та Тете. Останній на правах оренди з Шахтаря грає за Ліон.

Де Дзербі дуже задоволений нинішнім складом Брайтона, але вважає, що пара доповнень у січневе трансферне вікно може забезпечити перше в історії клубу потрапляння до ТОП-8 АПЛ.

Підписання цих футболістів - спільне рішення коуча та Сальваторе Монако - асистента Де Дзербі по скаутингу.

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