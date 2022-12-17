Худжамов: Інфантіно - рідкісний п#####с по своїй суті

Джерело - Чемпіон.
ФІФА - абсолютно, наскрізь корумпована система.
Про це розповів колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов
"По-перше, Джанні Інфантіно - рідкісний п#####с по своїй суті. Абсолютний. А ФІФА - абсолютно, наскрізь корумпована система, яка за бабки буде робите те, що тобі необхідно".
Сирота: Інфантіно - ганьба світового футболу
"Не дати виступити перед всім світом... Інфантіно, якщо звернутися до нього, ти ж хотів, щоб припинили стріляти на місяць. Для чого ти? Ти ж бачиш, що українська армія зараз відсипає таких п######н свинособакам, що просто капець", - сказав Худжамов.
Нагадаємо, Інфантіно може обіймати посаду президента ФІФА до 2031 року.