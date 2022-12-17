Худжамов: Інфантіно - рідкісний п#####с по своїй суті

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Про це розповів колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов

Сирота: Інфантіно - ганьба світового футболу

"Не дати виступити перед всім світом... Інфантіно, якщо звернутися до нього, ти ж хотів, щоб припинили стріляти на місяць. Для чого ти? Ти ж бачиш, що українська армія зараз відсипає таких п######н свинособакам, що просто капець", - сказав Худжамов.