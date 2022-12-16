Президент ФІФА Джанні Інфантіно - ганьба світового футболу.

Про це заявив експрезидент ПФЛ Святослав Сирота.

"Інфантіно - ганьба світового футболу. Випадково попавши на посаду президента ФІФА, він ставить під сумнів її доброчесність. Відмова у виступі президенту України ще раз показує скриту промосковськість Інфантіно. Тільки під тиском світової спільноти, він запровадив тимчасові санкції до команд світового ворога".

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"Не знаю як, але світова спільнота, українське спортивне товариство має впливати на нього. Тому що футбол - найбільш масовий спорт у світі. І мати на чолі головної футбольної організації світу латентного прихильника світового зла - дуже велика розкіш для сьогодення. Всі, хто не з нами, той проти нас", - сказав Сирота.