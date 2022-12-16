ФІФА розширила клубний чемпіонат світу

ФІФА внесла зміни у клубний чемпіонат світу

Відбулося засідання ФІФА, на якому були прийняті зміни до формату проведення клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Починаючи з 2025 року, в турнірі братимуть участь 32 команди. Клубний чемпіонат світу тепер буде проходити раз на 4 роки.

Крім того, ФІФА затвердила, що клубний чемпіонат світу-2022 пройде в Марокко - з 1 по 11 лютого 2023 року за старим форматом.

Останніми роками в клубному чемпіонату світу брали участь 6-7 команд, а проходив він кожного року.

Раніше ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу.