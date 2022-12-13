ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу

Європейські клуби не підтримали ініціативу ФІФА

ТОП-клуби Європи відмовились брати участь в оновленому клубному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Daily Mail.

ФІФА планувала провести турнір в новому форматі за участі 32 клубів. Перший такий турнір мав відбутися у США у 2025 році, але ця пропозиція не знайшла підтримки у клубів. ФІФА намагалась домовитись про це з Європейською асоціацією клубів (ECA) у Досі (Катар) під час ЧС-2022, однак переговори не були успішними.

Міжнародна федерація футболу після цього відмовилась підписати Меморандум про взаєморозуміння з ECA, попри те, що чинна угода закінчується 31 грудня. Якщо нова угода не буде підписана, клуби теоретично можуть відмовитися відпускати гравців для у збірні під час наступної міжнародної перерви в березні.

ФІФА хотіла провести клубний чемпіонат світу у Китаї у 2021 році, однак через пандемію коронавірусу турнір скасували. Проти нового формату клубного ЧС виступає УЄФА, вважаючи його загрозою для Ліги чемпіонів.