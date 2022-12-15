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Клубний чемпіонат світу може відбутися в лютому в Марокко

Сьогодні 22:17 145 0
Марокко вже двічі приймав клубний ЧС
Клубний чемпіонат світу може відбутися в лютому в Марокко
#ФІФА

Джерело - sportschau.de.

ФІФА вирішила провести клубний чемпіонат світу-2022 у Марокко.

Про це повідомляє Sportschau.

Турнір відбудеться з 1 по 11 лютого, в ньому візьмуть участь 7 клубів - Реал, Сіетл Саундерс, Відад, Фламенгу, Окленд Сіті. Ще два учасники стануть відомі пізніше.

Формат проведення турніру викликає кілька питань:

У Реала є кілька матчів у чемпіонаті та кубку протягом запланованого періоду.

В Азії фінал Ліги чемпіонів запланований на більш пізній термін. Японська команда Урава вийшла до фіналу, але ще не знає свого суперника, оскільки друга половина турнірної сітки ще не зіграна.

Оскільки Відад Касабланка став переможцем Ліги африканських чемпіонів, команда з Марокко вже пройшла кваліфікацію. Раніше у таких випадках на турнірі виступав фіналіст відповідного змагання, яким став єгипетський клуб Аль-Ахлі з Каїра. Однак це поки що не підтверджено.

Марокко вже двічі приймав клубний ЧС - у 2013 та 2014 роках.

Раніше повідомлялося, що клубний чемпіонат світу-2023 може відбутися в США.

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