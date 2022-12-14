Ливакович готовий до переходу у Баварію

Доминик Ливакович може перейти у Баварію

Воротар загребського Динамо та збірної Хорватії Доминик Ливакович може продовжити кар'єру у Баварії.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

27-річний вартовий воріт хорватської національної команди, трансферна ціна якого оцінюється в 10 млн євро, відкритий для переходу до німецького клубу.

Ливакович зіграв за Динамо Загреб у сезоні-2022/23 28 матчів, в яких пропустив 35 м'ячів та чотири рази зіграв на нуль. На ЧС-2022 воротар пропустив шість голів та двічі відіграв на нуль у п'яти матчах.

Нагадаємо, команда Юліана Нагельсманна втратила Мануеля Ноєра, який зламав ногу.