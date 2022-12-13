Баварія готує трансфер голкіпера збірної Хорватії

Домінік Ливакович може перейти у Баварію

Баварія цікавиться голкіпером Динамо Загреб і збірної Хорватії Домініком Ливаковичем.

Про це повдіомляє Sky Sport.

Баварія вже розпочала переговори з представниками гравця. Поки що вони знаходяться на ранній стадії. У матчі 1/4 фіналу ЧС-2022, коли Хорватія грала з Бразилією, за воротарем особисто спостерігав гендиректор Баварії і її колишній воротар Олівер Кан.

Про суму трансферу поки що не йдеться. Крім того, повідомляється, що Баварія навряд чи буде повертати з оренди воротаря Александера Нюбеля, який зараз виступає за Монако.

Нагадаємо, команда Юліана Нагельсманна втратила Мануеля Ноєра, який зламав ногу.