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Баварія готує трансфер голкіпера збірної Хорватії

Сьогодні 10:38 202 0
Домінік Ливакович може перейти у Баварію
Баварія готує трансфер голкіпера збірної Хорватії
Фото - gettyimages
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Мануель Ноєр, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Баварія цікавиться голкіпером Динамо Загреб і збірної Хорватії Домініком Ливаковичем.

Про це повдіомляє Sky Sport.

Баварія вже розпочала переговори з представниками гравця. Поки що вони знаходяться на ранній стадії. У матчі 1/4 фіналу ЧС-2022, коли Хорватія грала з Бразилією, за воротарем особисто спостерігав гендиректор Баварії і її колишній воротар Олівер Кан.

Про суму трансферу поки що не йдеться. Крім того, повідомляється, що Баварія навряд чи буде повертати з оренди воротаря Александера Нюбеля, який зараз виступає за Монако.

Нагадаємо, команда Юліана Нагельсманна втратила Мануеля Ноєра, який зламав ногу.

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