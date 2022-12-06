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Дженоа звільнила наступника Шевченка

Сьогодні 16:31 309 0
Александер Блессін покинув Дженоа
Дженоа звільнила наступника Шевченка
#Дженоа, #Чемпіонат Італії, Серія B, #Футбольні трансфери, #Александер Блессін

Джерело - genoacfc.it.

Дженоа оголосила про звільнення з посади головного тренера Александера Блессіна.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Фахівець очолював команду із січня поточного року, коли змінив на цьому посту Андрія Шевченка.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Дженоа призначено чемпіона світу 2006 року, 40-річного Альберто Джилардіно. 40-річний італієць виступав за Дженоа як гравець у 2012 – 2014 роках.

Наразі Дженоа посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії В.

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