Дженоа звільнила наступника Шевченка

Александер Блессін покинув Дженоа

Дженоа оголосила про звільнення з посади головного тренера Александера Блессіна.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Фахівець очолював команду із січня поточного року, коли змінив на цьому посту Андрія Шевченка.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера Дженоа призначено чемпіона світу 2006 року, 40-річного Альберто Джилардіно. 40-річний італієць виступав за Дженоа як гравець у 2012 – 2014 роках.

Наразі Дженоа посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії В.