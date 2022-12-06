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Шевченко привітав з Днем ЗСУ

Сьогодні 17:43 183 0
Шевченко привітав з Днем ЗСУ
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав з Днем Збройних сил України.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Наші дорогі воїни, і чоловіки, і жінки, ви сталеві та незламні. Ми пишаємося кожним з вас.

Від усього серця вітаю вас з Днем Збройних сил України. Ви стали символом нескореності. Низький уклін вам за вашу волю до перемоги України. Бережіть себе.

Світла пам’ять кожному, хто поклав голову за свою батьківщину. Слава Україні, слава ЗСУ", - сказав Шевченко.

Раніше Шевченко та Усик записали зворушливе відео задля підтримки українських лікарень

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