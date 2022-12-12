Джерело - Чемпіон.
Головним тренером Олександрії з другого кола, скоріше за все, буде Руслан Ротань.
Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.
"За моєю інформацією, на 90% головним тренером Олександрії вже з другого кола цього сезону буде Руслан Ротань. Наскільки мені відомо, у ФК Олександрія були питання щодо якості роботи, стосовно його рівня управління командою, стосовно його тренерських ідей".
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"Наскільки мені відомо, 5 гравців основного складу Олександрії підійшли до керівництва і попросили трансферу. Аргументація - вони не можуть працювати з цим головним тренером. Вони його не розуміють, немає взаємодії, немає хімії", - сказав Вацко.