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Вацко: На 90% Ротань буде головним тренером Олександрії

Сьогодні 19:34 240 0
Вацко: На 90% Ротань буде головним тренером Олександрії
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Головним тренером Олександрії з другого кола, скоріше за все, буде Руслан Ротань.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"За моєю інформацією, на 90% головним тренером Олександрії вже з другого кола цього сезону буде Руслан Ротань. Наскільки мені відомо, у ФК Олександрія були питання щодо якості роботи, стосовно його рівня управління командою, стосовно його тренерських ідей".

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"Наскільки мені відомо, 5 гравців основного складу Олександрії підійшли до керівництва і попросили трансферу. Аргументація - вони не можуть працювати з цим головним тренером. Вони його не розуміють, немає взаємодії, немає хімії", - сказав Вацко.

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