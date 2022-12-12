Джерело - Чемпіон.

Головним тренером Олександрії з другого кола, скоріше за все, буде Руслан Ротань.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"За моєю інформацією, на 90% головним тренером Олександрії вже з другого кола цього сезону буде Руслан Ротань. Наскільки мені відомо, у ФК Олександрія були питання щодо якості роботи, стосовно його рівня управління командою, стосовно його тренерських ідей".

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