Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України

У збірній України може змінитися головний тренер

Контракт головного тренера збірної України Олександра Петракова з УАФ спливає 31 грудня, проте це не означає, що 1 січня 2023 року він перестане бути коучем національної команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Така ситуація можлива лише в той момент, коли Сергій Ребров чи хтось інший офіційно підпише угоду з УАФ.

Існує декілька варіантів розвитку подій навколо головного тренера української збірної.

Перший: Ребров очолює команду до березня та готує її до гостьового матчу відбору Євро-2024 проти Англії, а Петраков відступає.

Другий: Петраков готує збірну до зустрічі з англійцями, а Ребров приходить влітку.

Третій: можливо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань увійде до штабу Реброва. Тому Петраков може залишитися в національній збірній України до завершення фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи-2023 (кінець червня-початок липня), а потім очолити збірну України U21.

Четвертий: на матч з Англією збірну України може готувати хтось з майбутніх помічників Реброва. В такому випадку Петракову доведеться чекати трішки більше часу.

Але всі ці варіанти можливі лише за домовленості між Петраковим та главою УАФ Андрієм Павелком. Петраков не має претензій до Павелка, оскільки той дав йому роботу його життя. Але невідомо, чи буде Павелко президентом УАФ на момент розвитку ситуації з тренерами.