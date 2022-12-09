Відставка Гури може відбутись на цьому або наступному тижні

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура залишить свою посаду

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Перед командою стоїть завдання зайняти 3 місце. Олександрія на цей момент йде на 5 позиції. Окрім того, у Гури є проблеми у стосунках з гравцями.

Замінити Гуру може Руслан Ротань - головний тренер молодіжної збірної України. При цьому не йде мова про припинення роботи зі збірною, яка наступного року зіграє на молодіжному Євро.

Відставка Гури може відбутись на цьому або наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України.