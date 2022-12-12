Неймар: Я досі не навчився програвати

Бразилець поділився емоціями після вильоту з ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Бразилії Неймар розповів про виліт з чемпіонату світу-2022.

Відповідний пост з'явився в нього в Інстаграмі.

"На бразильській землі.... Досі пекельно боляче від вильоту, ми були так близько, так близько. На жаль, чи, на щастя, я досі не навчився програвати. Поразки роблять мене сильнішим, але вони роблять дуже боляче, і я досі не звик до цього. Як би там не було, треба рухатися далі... Життя рухає нас далі, навіть якщо боляче і потрібен час, аби відійти".

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"Ще раз хочу подякувати бразильському народу за підтримку та прихильність. Чути від вас, що ми боролися до кінця - це трохи втішає наш біль. Дякую Катару за все... Чемпіонат світу був прекрасним, і кубок мав би бути у Бразилії, щоб увінчати цей турнір, але Божа воля розпорядилася інакше".

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"Ми продовжуємо... Тепер треба відволіктися, провести час із родиною та друзями, зарядитися енергією, адже боротися з цією поразкою дуже важко, мені досі дуже боляче!" - написав Неймар.

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Нагадаємо, що після вильоту з чемпіонату світу збірну Бразилію залишив Тіте.