Неймар: Не можу повірити в те, що сталося

Неймар прокоментував виліт з ЧС-2022

Нападник збірної Бразилії Неймар відреагував на поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Хорватії у серії післяматчевих пенальті.

Про це розповів сам футболіст.