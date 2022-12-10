Неймар: Не можу повірити в те, що сталося

Джерело - football.ua.
Нападник збірної Бразилії Неймар відреагував на поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Хорватії у серії післяматчевих пенальті.
Про це розповів сам футболіст.
"Це схоже на жахливий сон. Не можу повірити в те, що сталося. Ця поразка довго завдаватиме болю.
Актуально: Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022
Я хочу подякувати бразильським вболівальникам за підтримку, любов та повагу до всіх гравців команди. На жаль, ми не здійснили своєї мрії, але це футбол, і таке трапляється. Тепер оплакуватимемо цю поразку і страждатимемо.
Продовження кар'єри у збірній? Чесно кажучи, я не знаю. Зараз неправильно говорити про це, у мене голова у вогні. Сказати зараз, що це кінець, означає поспішити. Подивимося що буде далі. Двері до збірної я не зачиняю, але я і не говорю на сто відсотків, що залишусь. Я нічого не гарантую", - розповів Неймар.